Gerardo Garcés: "La fuerza mental de Viera ha sido fundamental para su recuperación"

El jefe de los servicios médicos de la UD Las Palmas, Gerardo Garcés, explicó en Deportes COPE Gran Canaria, en relación a la "milagrosa" recuperación de Jonatan Viera, que "hay que diferenciar entre una fractura y una contusión.Las fracturas suelen tardar más en recuperar, aunque es cierto que en el caso de un dedo del pie es relativamente fácil de solucionar. En la gran mayoría de los casos basta con inmovilizarlo al lado del otro dedo".

Garcés incidió en un aspecto fundamental para que Viera haya sido capaz de acortar notablemente los plazos de su recuperación: "Es fundamental la actitud del futbolista en este tipo de situaciones. Hay jugadores que solo con una contusión se pasan algunas semanas más de la cuenta de baja y otros, como Jony, que con su fuerza mental, fuerza de voluntad, actitud y ganas de volver a jugar consiguen que, en teoría, pueda reincoporarse este fin de semana".

El galeno de la UD recordó a un ex jugador amarillo, que también destacaba por su capacidad pare restablecerse de sus lesiones, como Siro Darino: "A lo largo de los 15 años que llevo en la UD Las Palmas, he visto algunos jugadores capaces de hacer esto y me viene a la mente Siro Darino, quien con un menisco roto y recién operado, le metió tres goles al Laguna tres días después".