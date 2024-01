Gegic: "Vengo para ayudar al equipo en defensa y en todo lo posible para conseguir victorias"

Amar Gegic se presentó como jugador del CB Gran Canaria por lo que resta de esta temporada. El nuevo jugador del conjunto isleño señaló que "llevo siete días aquí. Me siento genial aquí, estoy feliz por ser parte de este club y este equipo. El equipo lleva varias temporadas con muy buenos resultados. Este año el núcleo del equipo es más o menos el mismo que el año pasado, y vengo aquí para ganar todo lo posible".

También señaló Gegic que "tengo que ayudar al equipo en defensa y aportar más energía. Día a día, iremos viendo cómo puedo crear para el equipo, cómo me siento con mis compañeros. Iremos viéndolo. En la cancha, me siento genial. Si el equipo gana, ya sea jugando de base, escolta, alero, me da igual. Solo quiero ayudar al equipo a ganar".

Además, el jugador del equipo amarillo afirmó que "estoy listo, ya estoy entrenando con el equipo, y veremos si juego o no. El año pasado este equipo, con algunos cambios, ganó la EuroCup. Ahora estamos clasificados para la Copa del Rey. Creo que este equipo puede ganar, porque hay muy buena química en cada entrenamiento. Es un equipo que quiere ganar, no solo jugar al baloncesto".