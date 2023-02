García Pimienta: "No tuvimos ocasiones claras durante el partido"

La UD Las Palmas no logró vencer al CD Leganés en el encuentro disputado esta tarde en el Municipal de Butarque, partido que se saldó con empate sin goles. El entrenador de la UD Las Palmas García Pimienta indicó en la rueda de prensa posterior que "cuando el contrario juega tanto tiempo con uno menos parece que vas a ganar el partido y mucho menos. Hoy nos enfrentamos a un rival de una categoría superior, la clasificación no muestra el nivel que tiene el Leganés".

García Pimienta comentó que "tendríamos que haber estado más precisos en la última parte del campo para generar más ocasiones. Sabe mal no sumar tres puntos pero sumamos uno más y a por la Ponferradina la semana que viene", Además, el entrenador del equipo amarillo añadió que "no recuerdo ocasiones claras por nuestra parte. El Leganés ha tenido que cambiar su plan de partido con la expulsión. En la segunda parte hemos hecho todo lo posible por generar más ocasiones y estar ordenados atrás, pero no ha sido posible ganar".

También señaló el técnico del conjunto grancanario que "no hemos estado finos, pero también es cierto que ellos han defendido muy bien. Felicito a mis jugadores porque han hecho un esfuerzo brutal. Ahora toca mejorar todo lo que no hemos hecho bien y a pensar en el próximo partido".