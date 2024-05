García Pimienta: " No tengo nada cerrado con ningún equipo"

La Rueda de Prensa de la mañana de hoy en la previa al encuentro de mañana que cierra la campaña amarilla en la Liga EA Sport versó practicamente de forma exclusiva sobre la marcha del técnico barcelonés, que tras el partido ante el Alavés se despide de la UD Las Palmas tras dos años y medio de consecución de resultados: "No tengo nada cerrado con ningún equipo. Hay equipos interesados, pero no hay nada", añadió.

El técnico amarillo valoró sus sensaciones tras el partido del Cádiz: "Sentí una liberación. No tenía energía para renovar. He decidido lo correcto".

Tras un comienzo de comparencia donde agradeció al club, al Director Deportivo, a la afición y a la isla de Gran Canaria tanto la confianza recibida como la acogida en todo momento para él y para su familia, hablo de Kirian Rodríguez: “Mi peor momento fue cuando Kirian me comunica lo que tiene. Las personas están por delante de todo. Verlo con el pelo rapado, con 30 kilos de peso y sentado en la bicicleta del gimnasio nos emocionaba. Y luego nos daba ánimos a nosotros para el objetivo de la pasada temporada”, añadiendo después que el mejor momento fue la vuelta del capitán amarillo".

Comentaba sentirse muy tranquilo con la decisión tomada tras un año duro como ha sido este: “Estoy con la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta y con un sentimiento contradictorio. Es una sensación difícil, porque me siento muy querido aquí. Tenemos que volver con la familia una vez al año. Pero estoy con la tranquilidad de haber tomado la decisión correcta. El club necesita aire fresco y yo creí que se había acabado el proyecto”

Sin duda, uno de los momento de la temporada va a ser el día de mañana ante el Alavés, donde el equipo podrá devolver a la afición todo lo recibido durante la temporada. "La gente va a disfrutar la permanencia. Espero que mañana sea una fiesta para la afición, para todos, y que se ponga el valor de todo lo realizado en la temporada”.

Habló también de un Alavés y un partido, el de mañana en el Estadio de Gran Canaria, don el rival también tiene más que conseguidos sus objetivos: “En el fútbol pasan cosas que no imaginas. Por suerte el Alavés está más que salvado, con una campaña magnífica, y nosotros también. Espero que la afición se lo pase bien y ojalá logremos los tres puntos, que creo que la afición se lo merece”

El equpo amarillo era nuevo en la categoría y como recién ascendido el técnico sabía que había que sufrir: “Siempre dije que somos la UD Las Palmas y que los malos momentos iban a venir. Jamás imaginé que fuera tan prolongado en el tiempo. La tensión y el desgaste ha sido muy duro. No me recrimino nada y estoy orgulloso del trabajo realizado”. y añadió: “Esta última mala racha quedó a un lado por lograr la permanencia, y lo más importante es que la UD Las Palmas sigue donde se merece, que es la Primera División”.

Y entre pregunta y pregunta salió a relucir el momento en que el técnico vio claro que su ciclo había terminado: “El club siempre mostró interés en la continuidad durante muchos meses. Pero lo principal era la permanencia. He notado en estos momentos que el ciclo se había acabado. El momento concreto fue al acabar el partido de Cádiz. Tenía la duda sobre cómo iba a reaccionar tras la salvación. Sentí una liberación por la permanencia, pero no para seguir. Me quedé aquí descansando dos días y el miércoles le dije a Miguel y a Luis Helguera que no me sentía con energía para seguir en el cargo. El contrato que me ofrecía la UD Las Palmas era para tomarlo en cuenta. Pero el club no se merecía que no fuera honesto conmigo mismo”.

Aunque se da por hecho que el técnico tiene más que cerrado acuerdo para la próxima temporada, lo desmiente tajantemente: “No tengo nada con otro equipo. Es posible que comience la temporada sin un proyecto. Pero no podía volver tras el verano sin la energía de seguir. Decidí que no podía hacerlo, no me lo perdonaría”

Sobre su estilo de juego se refirió el técnico cuando se le preguntó sobre el legado que cree que ha dejando en la UD Las Palmas en sus dos temporadas y media como entrenador del primer equipo: “Mi legado aquí es una identidad. Conseguimos resultados de una manera identificada. Todos saben lo que va a pasar cuando la UD Las Palmas sale al terreno de juego. Nunca la dejamos de tener cuando las cosas iban mal. Es el patrimonio del club. Con esta manera y jugadores adecuados se pueden conseguir objetivos. Esta identidad que posee la UD Las Palmas es más que válida”

En relación a su relación con la isla, con su gente, con su afición, con los amigos que deja en Gran Canaria, el técnico comentaba: “Tengo la certeza de haber tomado la decisión correcta. La propuesta del club, seguro que no habrá una mejor. Aquí he hecho amigos y relaciones de por vida. Es una contradicción tenerte que marchar, pero dejó atrás dos años y medio en los que he vivido la isla. Me ha gustado conocer todos los rincones, conocer sus gentes. Es la contradicción de que sabes lo que debes hacer aunque duela. Aunque también sé que volveré aquí otra vez”.

En un momento determinado y a pesar del que el técnico barcelonés no va a seguir en el equipo, se le preguntó por los jugadores que la UD Las Palmas tiene confirmados o en negociación para la próxima campaña: “El que ficha es Luis Helguera. Tengo información de los jugadores que se han ido fichando y eran del perfil de los futbolistas que a mi me gusta. Pero no han tenido que ver esas decisiones”. Recordemos que se ha ido hablando de jugadores como Horst, Viti, Manu Fuster, Sergio Ruiz, etc.

En relación a ese futuro del club, añadía el míster: "La identidad de la UD Las Palmas no se puede perder. Luis Helguera traerá un nuevo entrenador, que creerá en el proyecto, aunque con sus propios matices. La UD Las Palmas es un equipo reconocido en toda España y también fuera del país”

En definitiva, en el día de mañana y ante un Deportivo Alavés que también ha confirmado su presencia en primera para la próxima temporada se despidel García Pimienta. Pueden escuchar sus palabrás de forma íntegra en el audio adjunto a nuestra noticia.