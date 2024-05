García Pimienta: "Tenemos que ganar este partido por nosotros y por la afición"

Las Palmas espera romper la racha de 11 jornadas sin ganar ante el Real Betis Balompié. Un partido en el que el conjunto grancanario podría tener la permanencia asegurada si hoy el Cádiz no gana ante el Sevilla. García Pimienta tiene claro el modelo de juego y señala que "sigo creyendo que jugando de esta manera, con mucha más concentración y exigencia, estaremos cerca de ganar”.

Además, añade el entrenador del equipo amarillo que "tenemos que hacer mañana un partido por nosotros, por la afición y por todo el mundo para demostrar que esta mala de ocho partidos perdiendo son cosas que pueden suceder en el fútbol. La afición siempre está con nosotros, siempre hay camisetas amarillas fuera de casa. Vamos a conseguir la victoria para que se sienta orgullosa”.

De los once partidos consecutivos en los que no ha conseguido la victoria, el técnico del equipo isleño cree que "salvo el día del Atlético de Madrid donde no hubo color, el resto de partidos sí que fueron competidos. Nos enfrentamos a rivales que tienen más experiencia que nosotros, más presupuesto y más todo. Y cuando estamos al 100% y los rivales también, entonces estamos en el límite”.

Sobre el rival, el Betis, Pimienta afirma que "tienen ahora en un grandísimo momento de juego y de resultados. Quieren meterse en Europa, es su objetivo y, por ello, será un rival peligroso. Nosotros, a lo de siempre, ser valientes, competitivos con el balón y debemos intentar generar más ocasiones además de aprovechar las que tengamos”.