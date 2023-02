García Pimienta: "Tenemos que estar concentrados durante todo el partido"

García Pimienta atendió a los medios de comunicación en la previa al partido que la UD Las Palmas disputará en casa ante la SD Ponferradina. El técnico amarillo dijo sobre el rival que "vienen con una necesidad de sumar puntos y va a ser un partido exigente, tiene jugadores con bastante nivel arriba como Yuri y Edu Espiau.Vamos a tener que estar muy concentrados y con la paciencia suficiente para ganar los 3 puntos".

La Ponferradina no ha logrado hasta ahora imponerse en el Estadio Gran Canaria, pese a ello el técnico cree que el equipo no debe confiarse y señaló que "las estadísticas están para romperlas siempre, cada partido es un mundo. Ellos tienen un potencial muy grande y si pensamos que por el hecho de mirar la clasificación ya vamos a ganar el partido, no vamos a tener ninguna opción".

También afirmó el entrenador del conjunto grancanario que "si nos basamos en lo que está pasando en la clasificación quizás los duelos directos serán importantes, incluso el tema del golaverage. Todos nos vamos a tener que exigir muchísimo para ganar los tres puntos".

La UD disputará los dos próximos encuentros en menos de una semana y sobre esta situación, García Pimienta destacó que "no vamos a hacer rotaciones, tengo que ser exigente con la plantilla y tengo que pensar en los once mejores jugadores para confeccionar el once. La gente está preparada para jugar y en ningún caso vamos a pensar en el siguiente partido".