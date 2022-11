García Pimienta: "Será un partido especial, habrá un lleno casi seguro y ahora nos toca a nosotros"

El técnico amarillo fue hoy el encargado de cerrar la ronda intersemanal de entrevistas previas al derbi y atendió a las preguntas de los medios de comunicación que se acercaron hasta la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

García Pimienta comenzó reconociendo que se trata de "un partido especial. La afición ha dado una magnífica respuesta y habrá un lleno casi seguro. Lo han dado todo y ahora nos toca a nosotros. Estoy convencido de que, cuando todo acabe, estarán orgullosos de nosotros”.

Preguntado por el rival y su conocimiento sobre él, comentó que “ver los partidos de la temporada anterior no nos valen porque las cosas han cambiado mucho y las circunstancias no son las mismas. Sí he visto partidos de esta temporada. Lo que harán no lo sé. Pero sí sé lo que vamos a hacer nosotros”.

La consigna es clara: "La paciencia es nuestra receta y buscamos el momento idóneo para atacar sin ponernos nerviosos. En Levante hicimos una primera parte muy buena y los dos equipos generamos. Su gol nos hizo buscar soluciones con un plan B desde el banquillo. Esto lo trabajamos siempre para estar preparados en los 95 minutos que dura un partido”.

Se trata de un incógnita: “No sabemos lo que va a pasar. Solo tenemos la intuición. Preparamos el partido con la máxima exigencia y tenemos la responsabilidad de dejarnos todo en el campo. Somos conocedores de las características de los jugadores rivales y si somos capaces de hacer un partido completo como el del Levante, sumándole eficacia realizadora, llegaremos a buen puerto”.

Por último, destacó que “la motivación está presente, pero debemos darle la correspondiente normalidad de un partido más de la competición. Con nuestro juego buscaremos conseguir nuestro objetivo”.