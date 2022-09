García Pimienta: "La segunda parte fue completamente nuestra"

García Pimienta compareció en rueda de prensa tras el empate ante el Real Club Racing (0-0), en El Sardinero. El entrenador de la UD Las Palmas inició su comparecencia indicando que "Ellos han salido muy bien y han generado situaciones de peligro a balón parado. La expulsión de Pombo lo cambió todo y lo intentamos de todas las maneras".

"Nos faltó ir por fuera y darle más velocidad al balón, creo que las ganas de vencer hicieron que nos precipitáramos un poco, tendríamos que haber sido más insistentes", afirmó. El técnico consideró que "hubo dos partidos, uno hasta la expulsión de Pombo, en el que el Racing nos generó peligro. A partir de la expulsión nos hicimos con el dominio del juego. La segunda parte fue completamente nuestra".

García Pimienta no le restó mérito al trabajo del equipo a pesar de no haber logrado la victoria en el encuentro de hoy, ya que "llevamos seis jornadas, un solo gol en contra y doce puntos, eso no nos lo quita nadie. Hay que seguir trabajando".