García Pimienta: "El Racing será un rival complicado de batir"

García Pimienta compareció en la mañana de este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva donde analizó al primer rival con el que los amarillos abrirán el 2023, el Real Racing Club: "Será un partido diferente al de la primera vuelta y necesitaremos estar a nuestro máximo nivel. El Racing será un rival complicado de batir".

Para la cita recuperará efectivos: "Nos queda un entrenamiento y la activación de mañana pero si no pasa nada raro tendremos el alta de Valles, Viera, Benito y Sandro. No estoy preocupado, al inicio de temporada teníamos dos excelentes porteros y los seguimos teniendo, juegue quien juegue lo hará bien. Invito a los dos que continúen con esa competencia sana, me encanta y hace que el equipo sea mejor".

El entrenador indicó sobre la apertura del mercado que "no creo que haya muchos movimientos. Nos haría especial ilusión que la ficha libre fuera para Kirian, está en ese proceso de adaptación pero sería un éxito para todos, pero en ningún caso voy a decir que la plantilla está cerrada o que van a haber fichajes, todo lo que sea mejorar la plantilla tenemos que estar abiertos a ello".

"Necesitábamos recargar pilas y el parón nos vino bien para estar con la familia y no pensar en el fútbol", indicó sobre el parón navideño. García Pimienta aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a la afición: "Necesitamos que llenen el Estadio mañana para que los jugadores se sientan arropados. Jugamos para ellos y ojalá podamos brindarles la victoria".

"A nivel individual le pido al 2023 salud y a nivel colectivo me encantaría que Kirian tuviese el dorsal", finalizó el técnico amarillo.