García Pimienta: "Si queremos seguir con opciones reales de ascenso directo tenemos que ganar el sábado"

El entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, lamentó tras el empate con el Villarreal B (1-1) que su equipo no cerrase el partido antes con un segundo gol, así como el "fallo de marcaje y de concentración" en el tanto visitante, en una acción de estrategia.



"Me sabe muy mal el empate porque en la primera mitad y en buena parte de la segunda hemos tenido oportunidades para sentenciar el partido con el segundo gol, pero hay nervios, concedes ocasiones y al final nos terminan empatando", resumió en rueda de prensa.



El técnico catalán insistió en que su equipo debió haber "solucionado mucho antes" el partido, porque tuvieron "ocasiones de sobra" pero no estuvieron acertados y, al tener un solo gol de ventaja, "el rival está vivo, da un paso adelante y ha tenido el premio al final".



García Pimienta asegura que el hecho de perder las riendas del encuentro tras el descanso no obedeció a un problema físico: "Intentas proteger lo que tienes, hay miedo a perder los puntos y, al final, nos condena un fallo de marcaje y de concentración al no salir todos en el fuera de juego", apuntó.



También aseguró que no pensó en el próximo partido en Cartagena en el momento de decidir los cambios con los jugadores advertidos de suspensión por tarjetas, y que tuvo que sustituir a Jonathan Viera y Sandro Ramírez en el minuto 59 "porque no estaban al cien por cien" en el aspecto físico.



"Tenía la sensación de que esto iba a llegar hasta la última jornada e intentaremos que este empate no sea un golpe anímico, pero si queremos seguir con opciones reales de ascenso directo, pasa por ganar el próximo sábado en Cartagena", concluyó.