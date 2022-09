García Pimienta: "Poco a poco vamos dominando más registros"

García Pimienta compareció en rueda de prensa tras la victoria ante el CD Leganés en el Estadio Gran Canaira, donde los amarillos vencieron con el tanto de Álvaro Lemos. El técnico resaltó la calidad del conjunto pepinero en su visita a Gran Canaria: "Conocíamos al Leganés, tiene jugadores de categoría superior que no solo vendrían aquí a intentar ganar sino a hacerlo con el balón. La primera parte ha sido más igualada y ellos en la segunda han dado un paso adelante".

"La afición ha estado increíble y sumamos una victoria muy importante gracias a ellos", resaltó el técnico, que afirmó que "a todos nos gustaría ir ganando 2-0 al descanso, pero esta no es la realidad del fútbol por la calidad que tienen los equipos, cuesta mucho ganar".

La clave hoy consideró que ha sido que el equipo "supo sufrir. Cuando en la segunda parte vas ganando y el contrario aprieta hay que juntarse. Poco a poco vamos dominando más registros".

García Pimienta destacó el trabajo realizado por el autor del tanto amarillo, Lemos: "Me quito el sombrero, ha hecho un partido muy completo y ha tenido la recompensa del gol, le animo a seguir así".

El técnico finalizó su intervención asegurando que no se fija en la situación de los suyos en la tabla clasificatoria: "Once puntos es la única realidad. Tenemos que ir sumando poco a poco, la clasificación no me preocupa".