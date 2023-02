García Pimienta pide paciencia ante el Lugo y normaliza alinear a dos delanteros

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha pedido este viernes "paciencia" para superar este sábado al CD Lugo, un rival "con necesidad", y ha normalizado la posibilidad de alinear a dos delanteros juntos, como hizo en Burgos, aunque uno de ellos ocupando la posición de banda.



El técnico catalán ha dicho en rueda de prensa que tendrán que hacer "otro partido completo, con mucho ritmo de balón pero que no entren las prisas" ante el conjunto gallego, cuya situación clasificatoria hará incluso que les exija mucho más.



"Venimos de un partido difícil en Burgos (0-0) donde el equipo dio la cara, y queremos que los noventa minutos sean muy largos para el Lugo", ha expresado.



Pimienta ha reconocido que con la llegada de Loren Morón, ahora tiene a cuatro arietes específicos -Marc Cardona, Andone y Sandro completan el póker-, pero si solo alinea a uno de ellos, se quedarían fuera tres, por lo que desde ahora se plantea incluir a dos desde el inicio, como hizo en Burgos, donde Marc Cardona jugó la mayoría del partido en la banda derecha.



El preparador barcelonés no cree que su equipo tenga presión "porque quedan muchas jornadas aún y la única realidad es que tenemos 49 puntos y una pequeñísima ventaja sobre los demás.



"No vamos a pensar en la primera posición, sino en los puntos que tenemos, para ver con qué opciones reales llegamos al final", ha concluido.