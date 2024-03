García Pimienta: "En el Coliseum lo daremos todo para que la afición se sienta orgullosa"

García Pimienta comentó en la rueda de prensa habitual semanal sus impresiones en relación al encuentro ante el Getafe, dando detalles en relación a la actualidad del equipo. El entrenador amarillo destacó sobre el equipo azulón sus cualidades, que según él son muchas: "Es un equipazo, sabe perfectamente a lo que juega. Lo está haciendo bien y su aspiración no es solo lograr la permanencia, sino seguir hacia arriba". Añadía refiriéndose a las posibilidades de sus jugadores de traerse algo positiva que "cuesta ganar allí por la solidez defensiva que tiene el rival, con jugadores de mucha calidad que marcan la diferencia. Es otro partido para picar mucha piedra, tendremos que estar muy concentrados como siempre", añadió el míster.

Tenía también palabras para la afición amarilla, que está marcando records de asistencia en esta temporada: "Se me acaban todos los elogios con nuestros aficionados. En el partido de mañana lo daremos todo para que se sientan orgullosos, si competimos bien tendremos nuestras opciones".

Se le cuestionaba sobre la permanencia, sobre una meta que parece ya superada, pero que sigue siendo un objetivo matemáticamente sin certificar, aunque virtualmente sea una quimera el descenso: "La permanencia está en función de los rivales, cuesta ganar muchísimo. Todo el mundo tiene que dar el máximo para lograr ganar, estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido este equipo".

García Pimienta tenía palabras tiambién para el rival, que presentará la baja de su máximo artillero, Borja Mayoral, como un contratiemmpo importante: "Si supiéramos que sin Borja Mayoral vamos a ganar…pero el Getafe tiene jugadores de un nivel excelente, con un perfil asociativo". Y continuaba su análisis hablando muy positivamente sobre el técnico del Getafe: "Bordalás es uno de los mejores entrenadores de LALIGA. Siempre ha conseguido los objetivos que se ha marcado".

En el día de ayer se producía la noticia de la baja por tiempo indefinido de Cristian Herrera en la UD Las Palmas y sobre esto era también preguntado Pimienta. "El jugador está bien tras su intervención, imagino que su recuperación será cuestión de semanas".

El gol, tema recurrente esta temporada al no tener un hombre referencia en esa faceta, era también cuestión de curiosidad para los compañeros en sala de prensa: "El gol es un tema de todos, cada uno tiene una función determinada en el equipo y no es algo que me preocupe".

Y a pesar de llevar tiempo sin jugar y estar en proceso de recuperación, se le cuestionaba sobre Eric Curbelo. El jugador satauteño ha pasado de ser intocable en la pasada temporada tras un gran año, a ser de los menos utilizados en esta campaña: "Eric lleva dos o tres semanas entrenando con normalidad y poco a poco va cogiendo su mejor forma, aún queda un poco para que nos pueda ayudar".