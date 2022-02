García Pimienta: "El objetivo es estar entre los seis primeros clasificados"

El domingo juega la UD Las Palmas ante el Cartagena. Hoy habló García Pimienta sobre el partido y de la actualidad del equipo. El entrenador del conjunto grancanario señaló que "quedan 17 jornadas y tenemos un objetivo claro que es estar entre los seis primeros para luchar por subir".

En relación al partido, García Pimienta indicó que "es un partido importante que debemos empezar a ganar, queremos ser protagonistas del partido. No es definitivo pero queremos ver a un equipo que juega bien tanto dentro como fuera de casa".

El técnico del equipo isleño tiene claro que "tenemos que hacer más cosas bien que el otro día porque ya vimos que no nos dio. Tuvimos posesión y ocasiones, pero tenemos que ser más efectivos. El otro día no me gustó que el partido se rompiese porque en Segunda todos los equipos tienen calidad. Las situaciones en fase ofensiva tenemos que mejorarlas".

También habló de Rubén Castro, delantero del Cartagena. García Pimienta comentó que "es un jugador que cuenta con un talento innato. No creo que tenga una motivación especial de cara a este partido, estoy seguro de que quiere hacer las cosas bien para su equipo y que le desea lo mejor a Las Palmas. Intentaremos que siempre este bien vigilado por uno o dos jugadores, sin ser un marcaje individual, tenemos que tener un cuidado especial en el área".