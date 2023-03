García Pimienta: "El Málaga nos ha exigido mucho a nivel defensivo”

La UD Las Palmas no logró vencer al Málaga CF en el encuentro disputado esta noche en el Estadio Gran Canaria, partido que se saldó con empate a dos. El entrenador de la UD Las Palmas García Pimienta indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro que “cuando no ganas tienes que mejorar. Generamos ocasiones y fuimos capaces de colocarnos dos veces por delante en el marcador”.

El técnico del conjunto grancanario señaló que “al acercarse el final de Liga todos se juegan mucho más. Hemos tenido miedo a no ganar y eso ha hecho que el Málaga empatara. Sabíamos que el Málaga venía en situación muy complicada, fueron muy valientes.El Málaga nos ha exigido mucho a nivel defensivo” ”.

García Pimienta comentó que “nuestros jugadores saben que en Segunda División nunca es fácil ganar. Sabemos que no va a ser fácil, pero hay situaciones en el terreno de juego que no controlas y el rival lo ha hecho bien. No pensé en el derbi al cambiar a Mfulu. Fabio ha estado muy bien con el balón y a nivel defensivo, fue una decisión táctica”.