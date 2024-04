García Pimienta: "La expulsión de Saúl Coco no es ni falta"

García Pimienta compareció en rueda de prensa tras la derrota en casa, ante el Sevilla FC. El técnico indicó que a pesar de no obtener un resultado positivosiente "mucho orgullo por estos jugadores. Jugar ante un equipazo como el Sevilla, con un jugador menos, en una acción que no considero ni falta, dice mucho de la plantilla". "No le hemos perdido la cara al partido, con ellos voy al final del mundo", añadió.

Además, el entrenador del equipo grancanario indicó que "no soy una persona que me guste excusarme, pero jugar tanto tiempo ante un equipo como el Sevilla, con uno menos, condiciona muchísimo", indicó el técnico sobre la pronta expulsión de Saúl Coco.





En cuanto a la falta de gol, Pimienta destacó que "somos los que somos, nos cuesta mucho hacer gol y generar ocasiones. No es culpa de nadie, el gol es de todos, pero naturalmente cuando estamos a nuestro máximo nivel no puedo pedirle más a los chicos. Si no estamos acertados debemos conceder muy poco atrás".

También añadió el técnico del club isleño que "tenemos que seguir insistiendo y avanzando, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Analizo todos los partidos y el equipo compite para intentar ganarlos".