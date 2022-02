García Pimienta: "Existe una presión por estar entre los puestos de arriba y yo lo asumo"

Francisco Javier García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana en la previa del partido de este sábado ante el Real Zaragoza. El técnico catalán prevé que el encuentro será de máxima exigencia. El hecho de que el equipo blanquillo se encuentre a un pequeño paso del descenso lo convierte, a su juicio, en un rival peligroso. ‘’Seguro que lo darán todo para salir de esa zona. Tienen mejor nivel que el reflejado en la clasificación y juegan en casa con su afición. Debemos ser fieles a nuestra idea de juego y tener la personalidad de jugar fuera como en casa. Si no somos nosotros mismos lo tendremos más complicado’’, ha explicado el preparador.

El barcelonés ha asegurado que la UD Las Palmas es una de las mejores plantillas de la categoría, aunque hace autocrítica y afirma que ‘’algo no estamos haciendo bien porque no estamos entre los primeros de la tabla’’. Su objetivo es intentar luchar por estar lo más arriba posible. ‘’Estamos haciendo muchas cosas bien y otras no tanto. Debemos mejorar cuanto antes’’, recalca Pimienta. Ha puesto la victoria en Cartagena como un ejemplo de lo que se busca conseguir mañana. Un partido cargado de ‘’efectividad, iniciativa y ocasiones de gol creadas’’ que asegurará sacar los tres puntos frente al conjunto aragonés.

Sin embargo, recordemos que el entrenador amarillo no podrá contar con Raúl Navas y Enzo Loiodice, jugadores que llevaban varias semanas con cuatro tarjetas y que, finalmente, se encuentran de baja por sanción. Aún así, el técnico ha recalcado que cualquier jugador de la plantilla está preparado para rendir en el encuentro de mañana en La Romareda. ‘’Coco está capacitado para jugar al igual que Eric. Peñaranda es un jugador que valoro y que por condiciones puede ser titular en este equipo’’, confirma Pimienta. Mañana se decidirá la alineación, así como cuál de los dos porteros jugará porque ‘’tanto Raúl Fernández como Álvaro Valles dan garantías de seguridad al conjunto grancanario’’, concluyó en la rueda de prensa.