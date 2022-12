García Pimienta: "Estoy contento con la actitud del equipo"

García Pimienta compareció en rueda de prensa tras el encuentro ante el Real Oviedo, que se saldó con reparto de puntos. El técnico indicó que "doy por bueno el punto, el Oviedo ha competido muy bien, posiblemente por encima nuestro y han estado mejor. A pesar de la expulsión, el equipo ha sabido sufrir, es un punto importante".

La UD, que se midió el pasado sábado al Real Sporting en el Molinón Enrique Castro Quini, afirmó sobre el descanso de la plantilla que "siempre he dicho que no voy a poner excusas. El Real Oviedo nos ha superado pero nosotros, a pesar de la expulsión de Enzo, no le perdimos la cara al partido".

"Volveré a ver el partido pero ellos nos superaron en muchas facetas del juego, pero estoy contento con la actitud del equipo porque ha sabido resistir como el que más", finalizó el técnico del conjunto grancanario.