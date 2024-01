García Pimienta: "El equipo está motivado para lograr la victoria en este partido"

La UD Las Palmas juega este sábado, a las 13 horas, en el Estadio Gran Canaria el partido ante el Villarreal, primero de la segunda vuelta de la competición liguera en Primera División. El técnico García Pimienta analiza el partido y también sobre la sanción a Julián Araujo de cuatro partidos, con lo que se perderá los encuentros ante Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada, y señala que "la sanción de Julián me parece desorbitada para lo que hizo, la roja era justa, el chico se equivocó, pero en ningún caso es para cuatro partidos. Esperemos que hoy salga la resolución, tenemos soluciones para esa posición".

Comenta también García Pimienta que “después de un partido en el que las cosas no salen bien tienes ganas de que llegue el próximo para tratar de cambiar la dinámica. El equipo está más que motivado para lograr la victoria. Si algo nos ha traído hasta aquí es que somos conscientes de quiénes somos".

En relación a los encuentros de la primera vuelta y en particular a las segundas partes de los encuentros, Pimienta afirma que “tenemos que ser conscientes de que los partidos no duran 50 o 60 minutos. El día del Cádiz fue diferente, ellos iban perdiendo. No es un tema de bajón físico, así nos lo dicen los datos del GPS. Somos un equipo que queremos tener el balón siempre".