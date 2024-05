García Pimienta: “El equipo es consciente de la mala racha que llevamos y está trabajando bien"

García Pimienta compareció este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva en la previa del encuentro ante la Real Sociedad de San Sebastián. Ambos equipos nececitan la victoria, la UD Las Palmas para dejar sellada matemáticamente su presencia en la máxima categoría un año más, y la Real para seguir peleando por Europa.

En relación al trabajo semanal y las sensaciones dentro del grupo deportivo comentaba el técnico: “El equipo ha trabajado consciente durante toda la semana de la mala racha que llevamos, que por desgracia está empañando la magnífica temporada que hemos realizado. Estamos con muchas ganas de revertir esta situación, porque no es agradable para nadie”.

Hablaba también del Rival, al que considera uno de los grandes equipos de la competición: “La Real Sociedad es un conjunto de Champions, al que ha eliminado el PSG. Además, fue semifinalista de Copa, está ahora con opciones de meterse en Europa. Es un equipazo y al mirar la plantilla te percatas que puede sacar un once de primerísimo nivel, que va a ser igual de difícil a pesar de sus bajas”.

Se le preguntaba al míster si, teniendo en cuenta la recha tan negativa que lleva el equipo, firmaría un empate. Esto respondía: “Siempre hemos salido a ganar, aunque en los partidos pasan cosas. Por desgracia, el hacer las cosas bien no asegura que sumemos. Lo que está claro es que llevamos seis derrotas consecutivas y necesitamos sumar. Ganar el partido es la intención, pero si luego vemos que el empate es positivo estaremos contentos”.

Es cierto que las cosas no están saliendo bien, pero García Pimienta quería destacar cuestiones positivas que aún se pueden detectar, y una de ellas sin duda es que el equipo no tiene que esperar resultados de rivales para cerrar el objtivo final de la salvación matemática: “Nuestra fortuna es que dependemos de nosotros mismos. Faltan cinco partidos y estamos a once puntos del descenso. Si nos lo hubiesen dicho a principio de temporada que estaríamos en esta situación la habríamos firmado con los ojos cerrados, yo el primero. Pero está claro que al margen de los resultados ajenos, nosotros tenemos que romper esta racha porque no es agradable para nadie. No es justa ni nosotros, especialmente la afición, se merece vivir estos malos momentos”.

Se hablaba también de qué otras soluciones ve el míster cuando el plan inicial no termina por funcionar, y con las ideas muy claras, el míster respondía: “Nuestro plan B es hacer mucho mejor el plan A, eso siempre. Lo que está claro es que cuando juegas contra equipos muy buenos tienes que estar preparado para poseer el balón el máximo tiempo posible. Porque sucede lo que queremos. Pero cuando no tengamos el balón debemos intentar que ellos no puedan desarrollar su mejor fútbol”.

En definitiva, mente positiva del míster amarillo que, aunque sabe que tendrá un rival de embergadura en frente, sabe que tampoco viene en su mejor momento. La aspirina a la gripe que tienen el equipo en este momento es sin duda una victoria, y a por eso salta el equipo a Anoeta a mediodía del sábado.