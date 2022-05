García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas: "Vamos a salir a ganar desde el primer momento"

García Pimienta analizó la eliminatoria de ascenso ante el CD Tenerife. El técnico de la UD Las Palmas señaló que "el equipo ha hecho un gran final de Liga y estoy muy contento de que podamos vivir este partido y esta eliminatoria. Pero debemos tener claro que lo que hemos hecho hasta el momento no sirve para nada. Debemos tener cabeza y saber que es una eliminatoria a doble partido. Vamos a salir a ganar desde el primer momento con nuestro estilo”.

Sobre la afición, el entrenador del equipo grancanario indicó que “se me acaban los adjetivos. Sabíamos que no nos iban a fallar y ahora está en nuestra mano hacer un buen partido mañana. No vale de nada haber ganado los derbis de Liga. Hace ya mucho tiempo de eso. Los equipos han cambiado y los dos equipos han conseguido el objetivo de meterse, pero lo pasado ya no cuenta”.

En relación a la eliminatoria, García Pimienta afirmó que “los dos equipos estamos igual y no será una excusa. Hoy hemos hecho un entreno más táctico y regenerativo para que los jugadores lleguen bien. Estoy muy contento con lo que estamos viviendo. Los jugadores han hecho un trabajo increíble en este final de Liga y debemos ponerlo en valor”.