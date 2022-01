García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas: "Tenemos una plantilla de mucha calidad"

El domingo juega la UD Las Palmas ante la Real Sociedad B y García Pimienta debutará como técnico de la UD. El entrenador del conjunto grancanario habló sobre la primera semana de entrenamientos, y comentó que "me ha sorprendido la actitud de todos, la calidad no porque ya los conocía, pero tienen muchas ganas de entrenar y de asimilar los nuevos conceptos, tanto el cuerpo técnico como yo estamos muy contentos, el vestuario es increíble. Nuestra idea y lo que buscamos es ser protagonistas, generar situaciones de peligro de cara a gol. Con nuestros jugadores debemos llevar la iniciativa".

Además, García Pimienta añadió que "el gol no es cosa de los delanteros, es de todo el equipo. Si somos capaces de generar ocasiones tendremos más posibilidades de materializar las ocasiones. Estoy contento con el nivel de toda la plantilla y si somos generosos desde que nos salgan las cosas marcaremos muchos goles".

Sobre la posibilidad que pueda llegar algún refuerzo antes de finalizar el mercado de invierno, el técnico del equipo amarillo indicó que "si sale alguna opción en el mercado que mejore lo que tenemos, pues bienvenido sea, pero no es algo que me preocupe ahora mismo. Tenemos una plantilla muy amplia y estoy muy contento, no me preocupa en absoluto porque todos tienen mucha calidad".