García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas: "Será un partido de máxima exigencia"

García Pimienta habló sobre el encuentro de este viernes ante el Mirandés. Sobre el rival, el entrenador de la UD Las Palmas señaló que "el Mirandés vendrá mañana a ganar, aunque no se esté jugando nada. Es un equipo joven con mucho talento, no nos pondrá las cosas fáciles y será un partido de máxima exigencia. Desde el primer momento se nos tiene que ver con la intención de ganar los tres puntos".

Espera García Pimienta que el Estadio Gran Canaria tenga buena presencia de público. En relación a ello, indicó el técnico del equipo grancanario que "el pasado viernes nos llevaron en volandas hasta la victoria y espero que esos once mil aficionados puedan arrastrar a familiares y amigos para que los jugadores sientan ese calor y esa comunión que nos hace más fuertes".

Además, no quiere pensar más lejos del partido de este viernes. García Pimienta afirmó que "tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo que podemos controlar, que es nuestro partido. Mi sensación es que los equipos van a fallar y nosotros tenemos que seguir ganando, en caso de que eso no pase pues no podemos hacer nada".