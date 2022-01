García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas: "El objetivo es luchar por el ascenso"

García Pimienta fue presentado como nuevo entrenador de la UD Las Palmas. El técnico catalán firma por lo que resta de temporada y una campaña más. El nuevo técnico del conjunto grancanario señaló que "estoy contento por venir a un club con el que me siento identificado, por su historia, su afición y sus objetivos se merece estar en Primera. El objetivo es luchar por el ascenso".

También indicó García Pimienta que "hay muchos puntos en juego, me identifico con una manera de trabajar, la materia prima que hay en este club se asemeja a mi idea de entender el juego". Además comentó que "he jugado con el 4-3-3 y con muchas variantes, no quiero dar muchas pistas. La UD Las Palmas se asemeja bastante a esa idea, no variará mucho, también quiero conocer a fondo a la plantilla en el día a día".

Este martes llevará a cabo la primera sesión preparatoria como entrenador del club isleño. Sobre ello, García Pimienta afirmó que "tengo muchísimas ganas de conocer a los chicos y normalizar nuestra figura, que vean en nosotros a personas que les pueden ayudar". Tras su presentación como nuevo entrenador del equipo amarillo, García Pimienta y el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, firmaron el acuerdo que une al técnico con la UD Las Palmas hasta junio de 2023.