García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas: "Estamos en un club que aspira a lo máximo"

Las últimas derrotas no han conseguido minar la moral del conjunto grancanario. Después de perder en la Romareda ante un Real Zaragoza que revertía una mala racha, el técnico catalán calificaba la semana de complicada. A pesar de que García Pimienta se mostró optimista en la previa del partido frente al CD Lugo, la realidad en el campo fue bien distinta. Al equipo canario le volvía a condicionar el balón parado, aunque ello no ha supuesto un frenazo en su lucha por estar entre los seis primeros puestos de la clasificación. ‘’La semana ha transcurrido de menos a más’’, comentó el entrenador.

Pimienta asegura que se han corregido los errores que tantos goles y puntos han costado a la plantilla, como han sido las faltas y saques de esquina que favorecen al rival. ‘’Hemos entrenado. No van a suceder contra el Huesca ni en los partidos restantes. Mañana lo verán’’, sentenciaba el barcelonés con seguridad.

La idea de intentar ganar los partidos no va a cambiar porque, a su juicio, el no estar dentro del playoff no tiene que ver con el sistema planteado. Declara que la UD Las Palmas va a ser fiel a su identidad hasta el final del campeonato. Para el delantero Jesé, no ascender sería una decepción. Para Pimienta sería una desilusión. ‘’Estamos en un club que aspira a lo máximo. Somos capaces de conseguirlo’’, explicaba. El conjunto amarillo se encuentra a tres puntos de la promoción de ascenso en novena posición. Para el técnico, los resultados demuestran la igualdad y la dificultad existente en la categoría. ‘’Estando yo como entrenador no hemos sido capaces de conseguir la sexta plaza’’, manifestó recordando a la afición que aún no hay nada definido.

Quedan trece jornadas por delante. Al preparador Girona no le preocupa, por ahora. Solo piensa en el encuentro del sábado en el estadio de El Alcoraz, donde recordemos que la UD Las Palmas nunca ha conseguido sumar puntos. Sin embargo, Pimienta sabe que el partido contra los oscenses será difícil de afrontar y que habrá que estar concentrados para conseguir el máximo rendimiento. ‘’Estamos ante un rival durísimo que la temporada pasada se encontraba en Primera División. Tiene futbolistas experimentados que han jugado en categorías superiores", analizaba recordando que juegan en casa con su afición.

El técnico catalán prevé que será un duelo igualado y competido que no se resolverá en la primera parte: ‘’Seremos agresivos en la pérdida de balón y tendremos que tener cuidado con las acciones a pelota parada’’. Pimienta se ve con un equipo capacitado para ganar al Huesca y a cualquier otro equipo de la Liga Smartbank. ‘’La plantilla es de un nivel extraordinario. Mañana se mostrará otra manera de jugar consecuente a lo que buscamos alcanzar’’, decía ante los micrófonos.

El preparador fue preguntado por la alineación y afirmó que tiene un plan en mente pero que, hasta que el doctor no diga que están todos los jugadores en buenas condiciones, no será definitivo. Ha declarado que Pejiño ya ha empezado a trabajar aunque aún le queda tiempo. ‘’Se encuentra con molestias pero no pierde la ilusión’’, destacaba. Asimismo, fue cuestionado por Moleiro, que después de clasificar al jugador como ‘’buenísimo’’, lo sentaba en el banquillo ante el CD Lugo sin haber agotado los cinco cambios reglamentarios para defender el 2-1. El joven futbolista tinerfeño no ha disputado un partido de forma íntegra. Aún así, el barcelonés insiste: ‘’Tiene algo especial y una proyección brutal pero debe ganarse el sitio’’.