García Pimienta advierte de la calidad del CD Leganés

Mañana rodará de nuevo el balón en el recinto de Siete Palmas y García Pimienta espera cualquier escenario: "El partido de mañana puede ser engañoso. Las primeras derrotas del Leganés han sido inmerecidas porque tienen un equipazo. Vienen de ganar al Éibar y mañana deberán hacer un partido muy exigente aquí al igual que nosotros". Dirigíendose a la afición y resaltando su apoyo incondicional, dijo: "Va a ser un partido muy complicado. Le pido ayuda a la afición para los momentos complicados que vamos a tener”.

Preguntado por Jonathan, comentó: "Jonathan ha entrenado bien toda la semana. Con él somos muchísimo más fuertes y en el entreno de mañana espero que siga igual para que pueda participar. No obstante no correremos ningún riesgo”. Del mismo modo: "Vitolo hizo hoy casi todo el entrenamiento pero no lo vamos a presionar tampoco. En cuanto esté bien, él va a querer ser el primero en volver y hará las cosas muy bien dada su entrega y calidad”.

En referencia a las fechas ligueras, expresó que “los horarios que nos están tocando no están siendo agradables en los últimos partidos, pero debemos adaptarnos. Es algo que no podemos controlar y nos sucederá a todos los equipos. No valen las excusas”.

Finalmente, concluyó de la siguiente manera: "Las Palmas tiene un fútbol reconocible y agradecemos el halago que nos ha hecho el entrenador rival, aunque debilite y debamos tener cuidado. Conozco a Imanol Idiákez y su equipo está muy bien trabajado y tendrá el balón porque tiene jugadores para ello”.