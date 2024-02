García Pimienta: "La afición es increíble y ojalá podamos brindarle una nueva victoria"

Estamos en una semana en que la UD Las Palmas se enfrenta a la tesitura de empezar a decidir si quiere seguir mirando hacia abajo o empieza a plantearse otras metas, el técnico recupera a Julián Araujo dispone por segunda semana consecutiva a un Saúl Coco ya de lleno en la dinámica del equipo tras su participación en la Copa de África.

El equipo se enfrenta al equipo dirigido por Pipo Baraja, el Valencia CF, del que indicó: "Me encanta, tiene esa mezcla entre juventud y experiencia. Ha suplido con jugadores de la cantera los problemas económicos que tenía. Ha ido trabajando en silencio y ocupan una plaza muy buena. Siguiendo esta línea lucharán por puestos europeos".

En relación a si consideraba que el equipo ya estuviera salvado virtualmente, comentaba: "No he hecho estimación de puntos. Hay veces que la salvación está más barata y otras más cara. Todos aprietan en la segunda vuelta y creo que debemos ir paso a paso, como hasta ahora. Hemos competido todos los partidos y debemos seguir así, pensando sólo en el Valencia".

El míster amarillo también tenía palabras para los seguidores amarillos que volverán a abarrotar el Gran Canaria: "Lo de la afición es una pasada. Sólo nos queda agradecerles lo que están haciendo. Seguro que se sentirá orgullosa del equipo y ojalá podamos brindarles la victoria. Sería muy importante para todos".

Una de las noticias es sin duda la Vuelta de Javi Muñoz, y la de Julián Araujo tras su sanción de cuatro partidos tras la eliminatoria de Copa del Rey ante el CD Tenerife: "Buen momento para recuperar a todos. Regresan Julián y Javi. De lo que más contento estoy es que la mayoría está disponible. Me ponen las cosas más fáciles pero también más difíciles a la vez para formar el once inicial". Y añadía: "Cuando las cosas van bien hay que tocar poquito, pero a veces tienes la sensación de que algún jugador ha entrenado mejor durante la semana, o que se encuentra con más confianza. Veremos la sesión de hoy. Espero que no pase nada".

Para finalizar hablaba el míster del gran canario Sandro, que sin lesiones está pudiendo mantener una linea bastante regular en competición: "Sandro está perfecto. Cuando conoces a un jugador como él sabes lo que te puede aportar. Es un perfil de delantero que se asocia bien, genera situaciones de peligro y da asistencias. Estoy muy contento con él". Sentenció el técnico.