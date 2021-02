Gadelha: "Estoy muy ilusionada y motivada"

La jugadora del CV Olímpico Gadelha analizó la Copa de la Reina que se disputa en Gran Canaria desde este viernes y en el que en el primer partido el conjunto grancanario se mide a Kiele. Sobre la eliminatoria señaló "Kiele es un equipo que está muy bien, pero nosotras tenemos que hacer nuestro juego. Tenemos que estar concentradas, tenemos que sacar bien y mostrar alegría. Creo que eso es un poco determinante. Creo que podemos hacer un buen partido".

Wivian Gadelha afirmó "estoy muy ilusionada y muy motivada. Vamos a estar dándolo todo. Estamos preparadas para la Copa. Estamos en un nivel muy bueno, pero claro, todos los equipos están muy igualados y el partido contra Kiele va a ser muy duro. Tenemos que mantener la concentración durante todo el partido y debemos salir a ganar. Lo más importante para un torneo como la Copa es la motivación, la concentración, por que si no estás concentrado no va a salir nada, y darlo todo, lo que tienes y lo que no tienes en esos tres días. No puedes dejarte nada atrás porque hemos estado entrenando durante 6 ó 7 meses para este momento. Además, jugamos en casa. Estoy segura de que vamos a estar preparadas". El partido CV Olímpico - Kiele se disputa este viernes, a las 16.30 horas, en el Centro Insular de Deportes.