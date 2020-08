Frankie Ferrari: "El Herbalife Gran Canaria tiene una buena plantilla"

Frankie Ferrari habló sobre su fichaje con el Herbalife Gran Canaria a la llegada a la isla y señaló "estoy emocionado. Al llegar en el vuelo he visto lo bonita que es la isla. Solo he escuchado cosas buenas del club y parece que tenemos una buena plantilla, estoy deseando jugar con ellos en la pista. He hablado con Amedeo, cuando él llegó. También con Stan, John Shurna, Matt Costello… Quería presentarme y poder conocerles para crear vínculos de cara a estar juntos en la pista”.

También indicó “creo que en Manresa pude demostrar lo que puedo hacer en poco tiempo. Soy un líder, un base, puedo tirar, pasar, y liderar al equipo para conseguir victorias. Es genial. He mirado los equipos de nuestro grupo en EuroCup y son muy buenos, será un reto apasionante para nosotros”.