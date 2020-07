Francisco Castellano: "Posiblemente, la próxima semana tendremos la auditoría del Herbalife Gran Canaria"

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano analizó en los micrófonos de la Cadena COPE la actualidad del Herbalife Gran Canaria y señaló "Enrique Moreno está trabajando mañana y tarde con la misma ilusión que siempre y tiene todo mi apoyo y confianza”. En relación a la contratación del director deportivo indicó "se está buscando a un nuevo director deportivo por parte del presidente. No por mucho correr vamos a llegar antes o hacer la mejor elección".

Sobre la posible venta del club a capital privado, Francisco Castellano afirmó "las negociaciones para la venta están a la espera de la valoración del club. Espero tener la auditoría a final de esta semana. Seguimos trabajando en la línea de materializarla". Además analizó lo ocurrido con el entrenador del Gran Canaria durante la fase final de la Liga ACB, en la que se le informó a Katsikaris que no continuría en el club y señaló "me enteré a través de los medios de comunicación de esa información y llamé al presidente del club para que me explicase los motivos por los que se había realizado de esa manera". Confirmó que las claúsulas del contrato de Katsikaris y la de Berdi Pérez eran parecidas "las cláusulas de ambos eran parecidas. Hicimos las correspondientes consultas jurídicas y recomendaban que ambos fuesen interpretados bajo la misma conclusión para resolver sus contratos”.