Fotis Katsikaris:"Sabemos la importancia de este partido"

El técnico del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, analizó el partido ante el Real Betis, penúltima jornada de la primera vuelta y donde el conjunto isleño deberá ganar si quiere seguir con opciones de jugar la Copa del Rey. Sobre el encuentro, Katiskaris señaló "defienden muy bien. Tienen buenas piernas, defienden el balón, línea de pase; deberemos estar concentrados. No cometemos muchos errores, y cada balón vale oro. Hay que ejecutar bien, no perder balones, no cometer errores. Aparte del tema defensivo, hay que meter. Siempre te exigen jugar a marcadores altos y habrá que jugar fluido para encontrar buenos tiros".