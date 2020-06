Fotis Katsikaris, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Hemos realizado un buen partido"

El Herbalife Gran Canaria consiguió la victoria 91-87 ante San Pablo Burgos y se coloca con 2 victorias en el Grupo B. El técnico del conjunto amarillo Fotis Katsikaris analizó el encuentro y señaló "creo que era un partido duro, importante para los dos equipos, como cualquier partido de este formato. Principalmente, en defensa teníamos los objetivos que los exteriores de San Pablo Burgos no estuvieran cómodos y luego con la ayuda de los grandes, porque hay muchas conexiones. Creo que hemos hecho un trabajo en general muy bueno, seguro que hemos cometido algunos despistes, pero en general ha sido bueno. No era fácil aguantar ese ritmo y esa intensidad durante 45 minutos, pero nuestra defensa ha estado muy bien, principalmente en el segundo cuarto. En el primero estábamos con dudas, no hemos usado las faltas de manera inteligente, pero hemos controlado el rebote y defendido bien. Luego en la segunda parte ahí entra el cansancio y se ve mucho cuando otra vez teníamos solo dos faltas, estábamos arriba en el marcador podíamos controlarlo, y les hemos dejado canastas fáciles debajo del aro, pero en general el equipo ha hecho un gran esfuerzo, aunque algunas piezas importantes para nosotros no tenían buen día, como Demonte Harper. No solo por sus números, el mal porcentaje, en general en ataque, porque en defensa ha defendido bien, ha dado toda la energía. En ataque junto con Omar puede crear, le puede ayudar, ahí le espero en los próximos partidos porque le necesitamos. Luego Shurna tenía un dolor en el calentamiento Shurna por eso no podía entrar, él es importante para nosotros. El grupo tenía mucha fe. Bourousis tenía último tiro para ganar el partido. Hemos aguantado incluso ante su zona, que ha cambiado el ritmo y nos han entrado dudas, hemos tirado lanzamientos abiertos y Ioannis ha fallado dos bandejas que las suele meter. Felicitar el trabajo del equipo por esfuerzo tremendo ante un equipo que es muy bueno y como hemos visto con 10 puntos arriba a falta de dos minutos, con Benite, que me encanta y en los momentos puntuales siempre puede hacerte daño en cualquier momento y distancia. A descansar y preparar para el próximo".

El miércoles a las 14.30 hora canaria jugará ante el Zaragoza la cuarta jornada del grupo, en la que el conjunto grancanario buscará la tercera victoria de la fase final de la Liga ACB.