Fotis Katsikaris, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Creo que el equipo va a llegar bien a la fase final"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Fotis Katsikaris, analizó la actualidad del equipo, las semanas de entrenamiento, la vuelta a la competición y las opciones que tiene el equipo en la fase final del campeonato. Sobre el formato que ha preparado la Liga Endesa para finalizar la temporada 2019-2020 señaló "esperaba alguna cosa más, es interesante, pero podrían estudiar también para que cada partido sea importante, una clasificación diferente dentro de los dos grupos. Si los cuatro van a jugar semifinales, luego podía ser un formato para que cada partido sea importante. Porque igual un equipo que empieza 0-3 no sé cómo van a ser los dos últimos partidos. Podría ser una clasificación diferente para luego la final, para no acabar cómo estábamos en la liga regular. Es muy exigente, los cuatro equipos de Euroliga, aparte de su talento y profundidad, tienen seis semanas durante la temporada con cuatro partidos, quiero decir que tienen la experiencia y costumbre, nosotros y Bilbao Basket no. Y es algo que debemos hacer rotaciones, recuperación del día a día y ver cómo se desarrolla. Es algo inédito y que no hemos hecho antes. Creo que si todo va bien, lo más importante es no llegar con ninguna lesión y bien anímicamente".

Además, Katsikaris habló de las opciones que puede tener el equipo en la fase final del campeonato e indicó "es un formato donde puede pasar cualquier cosa. Los equipos que van a llegar bien físicamente, y sobre todo mentalmente, creo que pueden tener opciones. Es la primera vez que vamos a jugar un formato así para acabar la Liga Endesa. Yo veo a mis jugadores muy animados, con buen espíritu, muy positivos, todos contentos de juntarse otra vez. Creo que el equipo va a llegar bien, estábamos en el mejor momento cuando se paró la liga, mirando hacia arriba. Hemos aprovechado muy bien, hemos hecho un buen trabajo como si fuera de pretemporada, yo en mi cabeza podía ser el agosto pasado, cuando desafortunadamente no teníamos todo el equipo, y estábamos en un buen camino para acabar la liga lo más alto. Estaba convencidísimo. Espero y veo señales que vamos a recuperar el ritmo, el juego, las normas y todo lo que estábamos haciendo en ese momento bien, veo que la gente está dispuesta de recuperar esas sensaciones y llegar en buenas condiciones a Valencia