Florin Andone: "Los dos vamos a querer ganar y será un partido de nivel"

Florin Andone comenzó reconociendo que “necesitábamos la victoria en el derbi, además de ser un partido especial. Ahora vamos a intentar ganar los dos siguientes”.

Volviendo al partido contra el Tenerife y su celebracoón del tercer tanto, dijo: “Fue un momento de adrenalina, con todo el ambiente previo de la afición, el buen partido que hicimos, la superioridad que demostramos, y me salió celebrar el gol de esa forma. Solo lamento la tarjeta amarilla”.

En cuanto a Gijón: "Solo tenemos el plan de ir a ganar, respetando a todos los rivales. El Sporting es un gran equipo, un gran estadio, una gran afición. Allí es muy bonito jugar y el respeto es mutuo; los dos vamos a querer ganar y será un partido de nivel. Con nuestras armas iremos a por los tres puntos. Este partido debe ser el de la buena racha”.

En relación a la plantilla: "Todos estamos para aportar. Quien juegue no es decisión nuestra. El míster tiene un plantilla muy amplia y todos rinden al máximo. Él habla siempre con nosotros, es muy cercano y eso lo agradecemos. Lo que decida será por el bien de todos. En lo que llevo aquí no he escuchado quejarse a nadie. Todo el cuerpo técnico se preocupa por todos y, decidan lo que decidan, lo entendemos”.

También hubo recuerdo para la afición: "Hay que dar las gracias a la afición por estar con nosotros. El estadio el otro día estuvo lleno y es una motivación doble verlo así. Cuando jugamos fuera también vemos muchísima afición. Desde aquí les damos las gracias y animamos a que continúen así. Los vamos a necesitar en esta liga tan larga”.

Por último, Kirian también fue mencionado: "Kirian es un ejemplo de vida. Es muy fuerte y me alegro mucho de haberlo conocido. Lo suyo es de admirar y entre todos lo estamos consiguiendo".