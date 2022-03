Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "Ojalá tenga la posibilidad de seguir con este proyecto más años"

Porfi Fisac espera continuar en el CB Gran Canaria la próxima temporada. El entrenador del CB Gran Canaria señaló que "ojalá tenga la posibilidad de seguir con este proyecto más años, eso significará que lo estoy haciendo bien y que hay confianza en mí. No me gusta que se malinterpreten situaciones. No he hablado con nadie, no me quiero vender a nadie, y el día que me tenga que marchar de aquí, me marcharé. Y espero que sea dentro de muchos años. He tenido la sensación de que se ha sacado de contexto el alabar un club".

Sobre el rival, el Casademont Zaragoza comentó que "hay que reconocer que llevan unos últimos años muy fuertes en su pabellón. Tienen una afición muy fiel, da igual contra el equipo que jueguen. Es una afición es exigente, siempre está apretando. Ahora mismo es un fortín".

También afirmó el técnico del conjunto grancanario que "es un partido muy importante para nosotros, y para ellos también. Estamos en esa etapa de ver hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer. Con la situación en la que está la liga, con parones, cambios. Es un momento vital para ser competitivos desde el primer día, y esperamos que la salud de los jugadores no tenga ningún percance".