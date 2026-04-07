Finaliza la etapa de Jaka Lakovic en el CB Gran Canaria

Jaka Lakovic no continuará al frente del banquillo del Dreamland Gran Canaria.

Jaka Lakovic aterrizó en la isla en el verano de 2022 procedente del ratiopharm Ulm alemán. En estas casi cuatro temporadas, el esloveno ha dirigido un total de 213 partidos entre Liga Endesa, Playoff, Copa del Rey, EuroCup y FIBA Basketball Champions League.

En su periplo en la isla, Lakovic se proclamó campeón de la BKT EuroCup 2023, llevó al equipo a otra final continental, y alcanzó las semifinales de la Copa del Rey 2025, además de competir los tres cursos en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. A lo largo de tres cursos, logró clasificar al equipo a todas las fases finales ligueras así como a todas las ediciones de Copa, además de jugar los tres años de manera consecutiva las eliminatorias europeas, algo que no se conseguía desde la campaña 17/18. El técnico balcánico deja una huella imborrable en la historia del club.

El Club Baloncesto Gran Canaria agradece la profesionalidad y el compromiso mostrados por el técnico en estos cuatro años, y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales y personales.

Víctor García se hará cargo del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador.