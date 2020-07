Fede Varela, jugador de la UD Las Palmas: "Somos un equipo fuerte y compacto"

Fede Varela compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. Un partido complicado ante uno de los equipos aspirantes al ascenso. "Es un partido clave dentro de nuestras aspiraciones futuras, pero nosotros no miramos más allá de los tres puntos. Sería un plus ganarle a un equipo como el Huesca, pero tenemos la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Físicamente, en ningún partido nos hemos sentido inferiores y vamos a ir a jugar todos los partidos de tú a tú, ya sea ante el primero o el último".

Sobre el cambio en la dinámica del equipo tras el confinamiento, Fede Varela subrayó que "nos hemos hecho más equipo, ayudándonos entre todos. Nos hicimos un equipo compacto defensivamente y lo más importante siempre es ayudar al compañero. Era lo que nos faltaba antes del parón que sufrimos. Ahora hemos aumentado el sacrificio por el de al lado y los rivales nos tienen miedo porque estamos fuertes y compactos". A nivel personal, Fede Varela señaló que "me encuentro muy bien desde que regresamos. Son muchos partidos los que estamos jugando y todos queremos tener minutos, pero entendemos que hay que rotar". Sobre lo que le pide Pepe Mel sobre el terreno de juego, "me dice que juegue y encare. Que sea yo mismo sobre el campo y me divierta".