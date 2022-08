Fabio: "La unión entre el equipo y la afición es la que nos va a llevar a aspirar a todo"

Fabio González pasó esta mañana por rueda de prensa para atender a los medios de comunicación, antes de la visita a Mendizorroza. Del próximo rival de la UD Las Palmas, el Deportivo Alavés, el grancanario destacó que "nos enfrentamos a un equipo que viene de Primera, será un partido complicado. Vamos en busca de los tres puntos", a lo que añadió posteriormente: "El Alavés nos va a ir a apretar arriba, es normal que vayan en busca de un fallo nuestro. No sé si nos apretarán con dos o con tres, pero esperamos un partido en el que con su afición irán a por todas, necesitan ganar y nosotros también vamos a ir a por ello".

"Es un honor y una responsabilidad ser capitán de la UD Las Palmas, estoy agradecido a mis compañeros. Capitán no se es solo el fin de semana, sino en el día a día y espero estar a la altura para que el bien sea colectivo", resaltó sobre la asignación del brazalete este curso.

En cuanto a sus sensaciones, Fabio indicó que se encuentra en un buen momento: "He madurado respecto a ese chico que hace cinco años debutó en Primera. Me está tocando entrar en las segundas partes pero hay mucha competencia y eso es bueno, hace que el equipo compita mejor los fines de semana". Sobre su participación en estos primeros partidos, el grancanario aseguró que "estoy preparado para lo que me pida el míster, ya sean cinco minutos o siendo titular, todos tenemos nuestro rol, no solo competimos el día de partido sino en el día a día. Me veo con confianza y espero que pronto lleguen más minutos, pero lo importante es el colectivo".

"Por mí cerraría el mercado de fichajes ya, tenemos el mejor equipo posible, doblando posiciones en todas las zonas del campo y un equipo que puede aspirar a todo", indicó el jugador, que finalizó su comparecencia añadiendo que "cuando el colectivo es mejor, las individualidades sobresaltan, todos estamos dando nuestro 100%, confiamos en el míster y en nuestros compañeros. Hemos mantenido el bloque del año pasado y eso se está viendo reflejado en el campo, somos una familia y un buen vestuario y ahí están los resultados".