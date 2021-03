Fabio: "Estamos trabajando duro para revertir la situación"

El centrocampista de la UD Las Palmas, Fabio, analizó la situación del equipo y habló sobre el partido que jugará el conjunto grancanario este sábado ante el Rayo Vallecano. Del encuentro de este fin de semana, el jugador amarillo indicó "para nosotros es un partido muy importante por todo. Necesitamos la victoria. Sabemos como es el Rayo, en Vallecas nos propusieron un partido muy duro, además fue el partido en el que se lesionó de gravedad Cristian Cedrés. Ahora estamos trabajando y entrenando duro porque venga el equipo que venga necesitamos la victoria y eso es lo que vamos a buscar".

En relación a los goles encajados durante la temporada, Fabio afirmó "en Segunda División si encajas muchos goles, ves tus capacidades mermadas. Cuando hacemos las cosas bien y somos un equipo intenso se nota. En cambio, cuando no hacemos eso y nos creemos que con el escudo vamos a ganar, tenemos un problema. Leo bastante la prensa y muchos achacan la irregularidad a que somos un equipo joven, pero nuestra pareja de centrales no es tan joven. La irregularidad, yo la explico, porque cuando no somos un equipo intenso somos muy fáciles de batir. Es cierto que siempre intentamos sacar el balón jugado y eso nos expone más, pero es cierto que cada vez que perdemos lo hacemos por mucho. Nosotros tenemos que centrarnos en los nuestro y ahora estamos trabajando duro para revertir la situación".Sobre su situación en el equipo señaló "tengo que seguir trabajando y apretando para cuando llegue mi oportunidad estar preparado para dar lo mejor de mí".