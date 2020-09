La expedición de la UD Las Palmas ya está en Zaragoza para jugar mañana a las 15 horas en La Romareda el partido de la tercera jornada de Liga de la actual temporada 2020-2021. En la lista de convocados no está Jonathan Silva, último fichaje hasta el momento, que ha realizado tan solo dos sesiones preparatorias desde su llegada al club grancanario. El once para este partido podría estar formado por Álvaro Valles; Ale Díez, Aythami Artiles, Álex Suárez, Álvaro Lemos; Loiodice, Sergio Ruiz; Pejiño, Rober, Kirian; Espiau. También está la posibilidad que Benito Ramírez ocupe una de las bandas y Sergio Araujo pueda entrar en el once.

El equipo amarillo busca la primera victoria de la temporada, tras la derrota contra el Leganés y el empate frente al Fuenlabrada, ante el conjunto aragonés. Pepe Mel analizó el partido e indicó "el Zaragoza es un rival complicado y más jugando en su casa. Los que están saliendo de inicio son los que yo considero que son los idóneos aunque me puedo equivocar. Maikel Mesa y Aridai son jugadores que van a tener protagonismo y su momento llegará, pero es pronto para sacar conclusiones".