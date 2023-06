Eulis Báez regresa al Gran Canaria como entrenador ayudante del equipo de LEB Plata

El jugador internacional dominicano Eulis Báez, quien había anunciado este lunes su retirada a través de su cuenta de Twitter, regresa al Dreamland Gran Canaria, equipo del que fue capitán, como entrenador ayudante del filial en la Liga LEB Plata.



El Gran Canaria ha hecho este anuncio solo un día después de confirmar a otro de sus históricos capitanes, Albert Oliver, como nuevo técnico asistente de Jaka Lakovic en el primer equipo, lo que dejaba vacante su puesto en el plantel técnico del filial.



"Para el club era un movimiento importantísimo, tanto el que ya se hizo con Albert, como el hecho de recuperar a gente que no solo han sido leyendas del club, sino gente que acumula años y años de experiencia en esta liga y un conocimiento infinito tanto de la liga como del juego", ha destacado el presidente del Gran Canaria, Sitapha Savané, que fue compañero de equipo de ambos.



En ese sentido, Savané ha explicado que Eulis Báez ha vuelto al club y estará "en el puesto que antes ocupaba Albert Oliver, como ayudante del LEB Plata, pero también hará un trabajo de desarrollo individual con los jugadores, lo que llaman 'player development coach' en inglés".



Por su parte, el internacional hispanodominicano se ha declarado "supercontento de estar aquí otra vez" y de ponerse "a la disposición del club para que los jóvenes se desarrollen en este deporte que tanto amamos".



"Me interesa mucho ese contacto (con los jóvenes) y transmitir los conocimientos que tengo. También me interesa saber la logística de cómo funciona todo desde el lado del entrenador. Creo que es algo en lo que les puedo ayudar”, ha añadido, en rueda de prensa.



El nuevo entrenador ayudante de Jaka Lakovic, Albert Oliver, ha explicado que está "muy contento" de dar un paso más en su carrera, sabiendo que desempeñará una función "con gran exigencia, con un gran entrenador como es Jaka, relativamente joven pero con mucha experiencia, con Víctor (García, segundo técnico), que lleva muchos años en liga, y también con Asier (Setién, tercero)".



"Estoy encantado de estar aquí y quiero agradecer sobre todo a la cantera por el trato recibido", ha destacado Oliver.



El presidente de la entidad grancanaria ha insistido en la rueda de prensa en lo "importante y emocionante" que es para el club "volver a disfrutar de los dos aquí en Gran Canaria y que hayan querido volver a este club, teniendo muchas otras posibilidades, para dar toda esa experiencia al primer equipo".



Sin embargo, para Savané es "aún más importante" que tanto Oliver como Báez compartan su experiencia "con todos los niños que vienen detrás y les avisen de todas las piedras que se van a encontrar en el camino".



"Es de un valor incalculable para el club", ha añadido el presidente para concluir recordando el objetivo del club de "asentar esa identidad de club reconocible, con caras reconocibles que han estado aquí toda la vida", así como de "seguir creciendo".



Además, en cuanto al anuncio de su retirada, Báez ha explicado que le ha "llegado el momento" de poner fin a su carrera deportiva y ha considerado que se trata de "un buen momento para retirarse, compartir su conocimiento con los jóvenes y aprender del mundo del entrenador".