Eros Delgado: "Vamos a Murcia a ganar, aunque se ha complicado el objetivo"

Eros Delgado, jugador de la Unión Deportiva Tamaraceite, analiza la trayectoria del equipo en esta temporada y habla sobre el partido ante el Murcia de la próxima jornada. Eros indicó que "la temporada, en general, ha sido muy buena. Hemos salvado la categoría mucho antes de lo que esperábamos y hemos estado luchando por los puestos de arriba pero no ha podido ser"

En lo personal, el jugador del conjunto grancanario señaló que "me he encontrado bien, en momentos más importantes que otros, hay una competencia buena dentro del vestuario y estoy aprendiendo de ellos". En la jornada anterior, el futbolista del Tamaraceite tuvo una ocasión clara que hubiera significado el triunfo de los grancanarios. Sobre ello comentó que "todavía estoy dándole vueltas a la cabeza de qué podía haber hecho o cómo le podía haber dado diferente al balón, se me pasan millones de cosas por la cabeza y, sobre todo, la oportunidad de tener algo importante para el Tamareceite".

Sobre las opciones del equipo en esta fase de la competición, Eros Delgado afirmó que "hay que ser realista, se ha complicado bastante. Nosotros vamos a intentar hacer el trabajo y que salga lo mejor posible. Vamos a ir a ganar y nunca vamos a bajar los brazos aunque la cosa está complicada".