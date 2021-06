Erick Ferigra: "Estoy muy contento y muy ilusionado por jugar en Las Palmas"

Erick Ferigra pasó en la jornada de hoy la revisión médica y fue presentado como futbolista de la UD Las Palmas. Ferigra señaló que "me decanté por la UD porque tenía ganas de volver a España, quiero seguir creciendo y mejorando, no me lo pensé dos veces. La isla es un buen lugar para estar y vivir. Estoy muy contento y muy ilusionado por jugar en Las Palmas".

Sobre lo que puede aportar al equipo, Luis Helguera, director deportivo del club, indicó que "un defensa central que nos aportará velocidad, agresividad y energía, estamos muy contentos de que esté aquí y esperamos que nos ayude a conseguir nuestros objetivos".

En relació a su anterior etapa en Italia, Ferigra afirmó que "en Italia hay un fútbol diferente, me costó más la parte física, cuando tuve un poco más de experiencia con los jugadores y con la categoría me fui adaptando mejor, ahora estoy aquí para intentar convencer al club que ha apostado bien por mi".

En los próximos días comenzarán a pasar la revisión médica el resto de la plantilla de la UD Las Palmas, ya que el 5 de julio empieza la pretemporada del conjunto grancanario.