Eric Curbelo: "La UD Las Palmas tiene posibilidades de intentar llegar arriba"

Eric Curbelo atendió a los medios de comunicación de forma telemática. En una rueda de prensa en la que destacó que “el equipo tiene posibilidades de intentar llegar arriba. El tema de las rotaciones que ha puesto en marcha el técnico nos viene bien porque estamos todos enchufados. Ahora es el momento de demostrar lo que valemos y dar lo mejor de nosotros mismos”.

El defensa, que ha desempeñado las funciones de lateral a lo largo de esta campaña, fue cuestionado por el regreso de Álvaro Lemos: “Es una alegría que esté de vuelta. Somos buenos compañeros y amigos, por lo que me alegro mucho por él. Es un jugador que aporta mucho al equipo y es una lástima que no nos haya podido acompañar a lo largo del año. Ahora veremos lo que nos puede dar en ataque". Un regreso que no lo pone nervioso. "Estoy preparado para jugar en cualquier posición de las de atrás y el mister lo sabe". El regreso de Álvaro Lemos, que se suma al de Dani Castellano y Cristian Cedrés. "Que estemos todos es muy importante para el equipo, además de la alegría que ellos nos transmiten al volver". Además de la inclusión en el once de jugadores como Álex Suárez, a quien conoce bien de su etapa en el filial. "A los que conocemos a Álex no nos sorprende lo que está haciendo. Está en forma y está jugando muy tranquilo y sereno". Y cuestionado ante el desahogo que puede suponer el tener la permanencia casi sellada, Eric Crubelo, apuntó que “llevamos toda la temporada con mucha presión encima. Ahora vamos a jugar mejor y hacer mejor fútbol. Para nosotros cada partido es una final porque tenemos que ganarnos el puesto para el siguiente partido porque queremos jugarlo todo. Y darle un susto a los equipos de arriba".