El equipo de García Pimienta afrontó de nuevo un partido en remontada. A los 30 segundos, Al Shabab se puso por delante en el tanteador con un remate cruzado de su exterior Hattan Bahbri. Fue un tanto en frío, al que rápidamente respondieron los grancanarios.

El 1-1 llegó en el tercer minuto de juego, con una acción de Iñaki Elejalde que ya se hizo habitual en su etapa como extremo de Las Palmas Atlético. Cambió el ritmo y puso una quinta velocidad en el costado izquierdo. Tuvo además calma para observar la posición de Ale García, ubicado en zona de ariete, al que envió un balón preciso. Con el tanto del canterano todo comenzaba de nuevo …

Sin embargo, a los 19 minutos y tras una fase de ocasiones mutuas, volvió el conjunto saudí a adelantarse en el marcador con un remate de su lateral Alghamdi, que completaba un contragolpe de lado a lado.

A medida que avanzaron los minutos, el partido se fue tiñendo del color amarillo, pero no lograban los futbolistas elegidos por García Pimienta llevar un segundo balón a las redes saudíes, con escasas ocasiones o disparos algo lejanos.

En el inicio de la segunda mitad llegó la oportunidad para el joven Saliou, en combinación con su compañero Pau Ferrer. Los juveniles robaron un balón en zona defensiva del Al Shabab, pero Saliou terminó la jugada con un disparo cruzado fuera.

En el 57, otra ocasión. Un penalti cometido en zona defensiva saudí lo malogró Oscar Clemente, cuyo disparo lo rechazó el meta. Y en la siguiente jugada fue el joven central Álvaro Santana el que remató de cabeza junto al poste. El empate se resistía, incluso cuando Loiodice disfrutó de un remate frente al portero, que de nuevo rechazó.

Las Palmas acabó cercando a su oponente. Pero todos sus remates no tuvieron éxito. Quizá el más peligroso fue obra de Álvaro Jiménez, en el minuto 87, tras una jugada de Sergi Cardona. Pero no encontró las redes rivales y el intento de cambiar el destino del marcador no fraguó.