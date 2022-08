Enrique Clemente: "Estoy muy ilusionado con este proyecto"

El nuevo jugador amarillo llega en propiedad, procedente del Real Zaragoza. Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, fue quien tomó la primera palabra y agradeció, antes que nada, la presencialidad de todos los medios que asistieron a la sala. Con respecto al jugador, argumentó, como decimos, que "llega en propiedad, con dos años de contrato, es zurdo y juega tanto de central como de lateral izquierdo. Tiene buena salida de balón y un correcto entendimiento del juego”. Además, “este es un perfil de jugador que no teníamos y permitirá dar respiro a otros compañeros. Tiene margen de crecimiento y estamos contentos con su llegada”.

Comenzada la ronda de preguntas, Enrique Clemente afirmó que “el principal motivo fue el interés que puso sobre mí el club. Su proyecto lleva unos años en línea ascendente y eso me terminó de decantar. Físicametre estoy a disposición del míster y estoy deseando empezar”.

En cuanto a su pasado más reciente, declaró: “Estoy muy ilusionado con este proyecto. He salido dos veces cedido y quería sentirme querido; por eso vengo en propiedad y los clubes se pusieron de acuerdo para ello". concretó que, “tanto de central como de lateral me siento a gusto, pues son posiciones que he alternado”.

Preguntado por su conocimiento acerca del equipo, dijo: “Viví el primer partido desde el lado del Zaragoza y, al igual que en Málaga, hicieron grandes partidos. La filosofía del míster me atrae mucho. A él lo conozco desde hace años y sé perfectamente su estilo e idea de juego. Estamos en sintonía con respecto a la forma de entender el fútbol”.

En cuanto al interés que mostró la UD Las Palmas y su propósito personal: "Luis Helguera me demostró que el club me quería aquí y yo me sentí muy valorado. Vengo a trabajar, a ayudar al equipo y a competir como uno más. Entre todos daremos el máximo nivel”.

Finalmente, hubo palabras también para el capitán amarillo: "Jugar con Viera es un placer. Es un ídolo para la afición y yo lo llevo viendo desde antes de llegar al fútbol profesional. En el último partido de promoción de ascenso aluciné. Esta es una isla que respira fútbol”.