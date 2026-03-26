Enrique Clemente asegura que su renovación fue "muy sencilla" y confía en las opciones de ascenso de la UD Las Palmas

Enrique Clemente ha sellado su continuidad con la UD Las Palmas. El defensa ha expresado su felicidad por el acuerdo, resumiendo la negociación de manera clara: que ellos querían que estuviera aquí y yo quería estar aquí. Clemente, que vive su cuarta temporada en el club, destaca que en la isla ha encontrado el lugar donde más ha disfrutado del día a día, gracias al modelo de juego y a la vida sencilla y familiar que le ofrece tanto el club como el entorno.

La confianza de Luis García, clave

El jugador ha reconocido que el técnico, Luis García, ha tenido mucho peso en su decisión. Desde el primer día que llegué en la pretemporada, él me demostró mucha confianza, afirmó Clemente, quien también se siente agradecido por la parte humana del entrenador. Además, se mostró convencido de que a García le espera una carrera muy larga y muy buena.

Disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo" Enrique Clemente Jugador de la UD Las Palmas

A nivel personal, Clemente vive un momento dulce, consolidado como titular indiscutible. "Disfrutando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo", ha confesado, agradecido por la continuidad que no había tenido en otras temporadas y por la confianza del cuerpo técnico. Afronta el final de la temporada con mucha mucha ilusión.

El vestuario, unido por el ascenso

El ambiente en el vestuario le recuerda al del último ascenso del equipo. Las sensaciones son muy buenas, ha asegurado, señalando la calidad técnica y humana de la plantilla y el cuerpo técnico. Clemente destaca que en el club se respira igual que que ese año, con ambición y la convicción de que lucharán por el objetivo hasta el final.

También ha tenido palabras para su compañero Jonathan Viera, a quien considera un pilar fundamental. Es una persona que "define a la perfección la palabra líder" y un peso muy importante en el equipo, tanto dentro como fuera del campo. Respecto a la situación de otros compañeros que acaban contrato, Clemente descarta cualquier tipo de incertidumbre y asegura que no hay ningún tipo de de duda sobre ellos porque un buen final de temporada es positivo para todos.

Próxima parada: Ipurua

El próximo reto del equipo es la visita al Eibar, el segundo mejor local de la categoría, un dato que para Clemente no es casualidad. El defensa prevé un partido muy, muy complicado en Ipurua, un campo que genera más de lo que parece. A pesar de la dificultad, recuerda con optimismo la victoria decisiva que lograron en ese mismo estadio durante la temporada del ascenso: Ojalá sea el mismo final.