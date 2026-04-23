Elio Montesdeoca y Jorge Almansa renuevan con el CV Guaguas

En plena semifinal del playoff por el título de la Superliga Masculina 2025-26, el Club Voleibol Guaguas Las Palmas continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras la renovación del líbero Unai Larrañaga, el club ha asegurado la continuidad del joven grancanario Elio Montesdeoca y del capitán, Jorge Almansa.

El jugador nacido en la isla redonda no ocultó su satisfacción por continuar en el que considera su casa: “Significa mucho para mí estar en el club de mi vida. Repetir otro año más con los mejores jugadores y estando en casa, con mi familia y la universidad, es algo muy importante”.

Significa mucho para mí estar en el club de mi vida, repetir otro año más con los mejores jugadores y estando en casa" Elio Montesdeoca Jugador del CV Guaguas

Además, Montesdeoca destacó el valor formativo de seguir en el equipo una temporada más: “Siempre aprendo mucho cada día de los compañeros y se lo agradezco también al presidente Juan Ruiz. Tengo muchas ganas de este final de campeonato y del curso que viene, obviamente”.

Por su parte, el capitán del equipo, Jorge Almansa, afronta una nueva campaña con la misma ilusión de siempre. El cartagenero, que acumula ya siete temporadas en el club, se mostró “muy contento” por continuar en una entidad a la que llegó en 2020 y donde, según reconoce, ha vivido más de lo que habría imaginado.

“Se ha conseguido más de lo que he soñado. He estado en los mejores y también en los peores momentos del club, pero siempre aportando mi granito de arena en todas sus fases y facetas”, explicó el capitán, poniendo en valor su compromiso constante con el equipo a lo largo de los años.

Almansa también subrayó el vínculo especial que mantiene con el club: “Me siento súper importante porque, de una manera u otra, siempre he estado, estoy y estaré para lo que toque. Lo siento como mío y cuando eso sucede se disfruta el doble, aunque también se sufre. Espero seguir aportando mis ganas y estar presente en un club que me lo ha dado todo, y que siga creciendo con una estructura sólida y fuerte”.