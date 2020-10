La EHF European Cup otorga al Rocasa Gran Canaria la clasificación para la tercera ronda de la competición

La Oficina de la EHF en un comunicado oficial ha decidido otorgar el pase directo a la 3ª ronda de la EHF European Cup al Rocasa Gran Canaria, ante la imposibilidad de encontrar una fecha para poder disputar los partidos aplazados en el día de ayer ante el Westfriesland SEW, aplicando en consecuencia el artículo 21 del Reglamento Legal de la EHF, ante el que el conjunto neerlandés podrá interponer si lo desea una apelación ante el Tribunal de Apelación de la EHF

Según el sorteo celebrado el 1 de septiembre de 2020 para la 2ª ronda de la EHF European Cup, el Rocasa Gran Canaria se debía medir en una doble eliminatoria con el Westfriesland SEW de los Países Bajos; acordando ambos equipos el jugar dicha eliminatoria los días 17 y 18 de octubre en Wognum, debido a la problemática de las medidas adoptadas por el gobierno neerlandés que obligaba a la expedición a guardar 10 días de cuarentena en su regreso de Gran Canaria. Al jugar ambos encuentros en Países Bajos, el Westfriesland SEW se ahorraba el tener que someterse a ese periodo obligado de confinamiento, lo que no era factible al ser un equipo no profesional en el que la gran mayoría de sus jugadoras tienen sus trabajos, a los que no podían faltar para cumplir con tal medida.

Tras una serie de esfuerzos organizativos por parte del Westfriesland SEW, se hizo cada vez más obvio que las restricciones y prohibiciones de las autoridades sanitarias en los Países Bajos hacían imposible poder llevar a cabo estos dos partidos; por lo que con base en esta información, la EHF, ayer 15 de octubre de 2020, canceló la celebración de ambos partidos este fin de semana, emplazando a las partes a una resolución sobre el siguiente paso a dar en la solución del problema.Tras analizar pormenorizadamente la situación y ateniéndose al calendario de la EHF, tomando como referencia los casos similares anteriores en los que ha tenido que actuar la EHF, se llegó a la conclusión que no es factible posponer estos partidos.

La EHF lamenta mucho esta situación, ya que en ningún momento le interesa al deporte del balonmano el tomar decisiones clasificatorias en los despachos, sin que se puedan dirimir en un terreno de juego, pero a su vez, en ocasiones de fuerza mayor se deben adoptar decisiones como la de hoy, para intentar salvaguardar la competición en la medida de lo posible, de manera que no se agrave más la situación creada. La situación actual con las restricciones motivadas por el COVID-19 no dejó lugar a la EHF para dictaminar una resolución diferente.

El comunicado de la EHF señala "De acuerdo con su competencia definida en el Artículo 21 del Reglamento Legal de la EHF, la Oficina de la EHF tomó la decisión, siguiendo las pautas para la temporada 2020/2021 tal como fueron establecidas por el Comité Ejecutivo de la EHF antes de que comenzase la temporada. Como consecuencia adicional de la cancelación de los partidos en Países Bajos debido a las nuevas restricciones de las autoridades locales, la EHF declara al equipo de Rocasa Gran Canaria clasificado para la siguiente fase de esta competición, entrando en el bombo del sorteo de la 3ª Ronda de la EHF European Cup que tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre, en Viena. De conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento legal de la EHF, el Westfriesland SEW está en su derecho de poder presentar un recurso contra la presente decisión ante el Tribunal de Apelación de la EHF, en un plazo máximo de 7 días a contar desde el día de hoy".