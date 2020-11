Edgar Hernández: "Las Palmas tiene mucha calidad y es un club grande de la categoría"

Edgar Hernández, jugador del Sabadell, analizó el partido del domingo en la Nova Creu Alta ante la UD Las Palmas. Sobre el equipo grancanario indicó "sabemos de la calidad que tiene Las Palmas. Un club muy grande de la categoría. Son jóvenes y tienen un gran juego, con muchas individualidades. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestro juego y seguir creciendo, la unión del vestuario está y estará durante toda la temporada. Todos luchamos por el mismo objetivo”. En lo personal, Edgar señaló "me he encontrado muy bien en nivel físico y personal. Pero el juego es de combinación y muy colectivo. Es cierto que estamos bien, pero tenemos que encontrar el equilibrio entre todos. Trabajo día a día para jugar a fútbol, me centro en mí y en el equipo. Tengo muchas ganas de seguir mejorando y tener continuidad”.

Sobre la temporada del Sabadell, el delantero afirmó "cuando no salen resultados se tienen que mejorar aspectos. Nos centramos en el día a día. Mañana toca entrenar a la Nova Creu Alta. El domingo tocará salir a por todas para sacar los tres puntos. La fortaleza y unión que hay con el equipo es muy fuerte, con todo el que hemos vivido la gran mayoría de jugadores. Estamos centrados en sacar puntos y corregir el máximo de errores”.